أكدت النجمة الغنائية ليدي غاغا انضمامها إلى الجزء الثاني من فيلم Joker إلى جانب خواكين فينيكس. وكشفت عن موعده المنتظر في فيديو أنيمايشين شاركته على حساباتها على السوشال ميديا.وأكدت غاغا مشاركتها في بطولة العمل بعد جدل حول صحة المفاوضات معها، وكشف الفيديو عن وجود خواكين فينيكس يرقص فيه مع ليدي غاغا، إلى جانب اسم النسخة الموسيقية الجديدة من العمل وهو Joker: Folie a Deux.كما أشار التعليق، الذي شاركته إلى موعد إطلاق الفيلم الذي يتطلب إنجازه على ما يبدو أكثر من سنة ونصف، إذ إن موعد صدوره في 4 أكتوبر من العام 2024.ولم تكشف ليدي غاغا تفاصيل عن الدور الذي ستلعبه، ولكن تقارير إعلامية أشارت في يونيو الماضي إلى أن غاغا يمكن أن تلعب شخصية «هارلي كوين»، وهي الشخصية التي لعبتها مارغوت روبي سابقاً في أفلام Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020), The Suicide Squad (2020).