يُعدّ التقدم في العمر من أهم عوامل الخطر للإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع الخرف الأخرى. وتشير التقديرات العالمية إلى أن 5 إلى 7% من الأشخاص فوق سن الـ60 عاما يعانون من شكل من أشكال الخرف، بحسب ما نشره موقع Psychology Today.وبحلول 2050، مع استمرار سكان العالم في العيش لأعمار أطول وسن أكبر، يمكن أن يتضاعف عدد المصابين بالخرف ثلاث مرات ليصل إلى نحو 165 مليون شخص على مستوى العالم. وتشير الأبحاث الجديدة في إطار دراسة جماعية نشرتها دورية Neurology إلى أن 4 عوامل تتعلق بنمط الحياة تساعد على تقليل الإصابة بالخرف.ممارسة النشاط البدني تخفض بنسبة %35الزيارات الاجتماعية تخفض بنسبة %15العلاقات مع العائلة تخفض خطر الإصابة %15.القيام بالأعمال المنزلية يخفض بنسبة %21