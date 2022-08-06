حددت أجهزة الأمن المصرية هوية «سيدة» ألقت بنفسها أسفل عجلات مترو أنفاق القاهرة الخط الأول «المرج حلوان» وتبين أنها فى العقد الثالث من عمرها، وألقت بنفسها أثناء دخول القطار محطة «حدائق الزيتون» ما أدى إلى تعطل حركة القطارات على الخطين لمدة ساعة، بعدما تحول جسدها إلى أشلاء.

ويجري فريق من رجال مباحث شرطة النقل والمواصلات، بعمل التحريات للوصول لأسرتها للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بالزيتون بالتحفظ على كاميرات المراقبة، كما أمرت النيابة بعرض جثة الضحية على الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، وأمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.