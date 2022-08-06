لقي 5 أشخاص بينهم طفل مصرعهم (الجمعة)، داخل بالوعة صرف صحي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية «شمال القاهرة»، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثث الخمس، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

بدأت الواقعة بسقوط أحد الأطفال داخل بالوعة بقرية «لبشيه» التابعة لمركز أشمون، وعندما حاول أربعه من الأهالي إنقاذ الطفل سقطوا واحدًا تلو الآخر، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، التي أخطرت الحماية المدنية، التى تمكنت من استخراج جثث الضحايا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، وينتظر ذوو أسر الضحايا صدور تصاريح الدفن من قبل النيابة، لتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لاستكمال التحقيقات، وسؤال شهود العيان وأسر الضحايا عن تفاصيل ما حدث.