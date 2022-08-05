أكدت النجمة الغنائية ليدي غاغا انضمامها إلى الجزء الثاني من فيلم Joker إلى جانب خواكين فينيكس، وكشفت عن موعده المنتظر في فيديو أنيمايشين شاركته على حساباتها على السوشيال ميديا.

وأكدت غاغا مشاركتها في بطولة العمل بعد جدل حول صحة المفاوضات معها، وكشف الفيديو عن وجود خواكين فينيكس يرقص فيه مع ليدي غاغا، إلى جانب اسم النسخة الموسيقية الجديدة من العمل وهو Joker: Folie a Deux.

كما أشار التعليق الذي شاركته عن موعد إطلاق الفيلم والذي يتطلب إنجازه على ما يبدو أكثر من سنة ونصف السنة، حيث إن موعد صدوره في 4 أكتوبر من العام 2024.

ولم تكشف ليدي غاغا تفاصيل عن الدور الذي ستلعبه في الفيلم ولكن تقارير إعلامية أشارت في يونيو الماضي إلى أن غاغا يمكن أن تلعب شخصية «هارلي كوين» وهي الشخصية التي لعبتها مارغوت روبي سابقاً في أفلام Suicide Squad (2016)، Birds of Prey (2020) وThe Suicide Squad (2020).