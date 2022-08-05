حذّرت دراسة جديدة من آثار نقص النوم على نمو الأطفال في سن المدرسة الابتدائية، حيث تبين أن من ينامون أقل من 9 ساعات يومياً في هذه المرحلة، لديهم اختلافات في مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والذكاء والرفاهية مقارنة بمن ينامون 9 إلى 12 ساعة كل ليلة.ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «لانسيت»، وأجريت أبحاثها في جامعة ماريلاند، وفحص الباحثون بيانات 8300 طفل أعمارهم بين 9 و10 سنوات، صورت أدمغتهم بالرنين المغناطيسي، وأظهرت الصور نتائج مقلقة، تبين لأول مرة التأثير طويل المدى المحتمل لنقص النوم على النمو الإدراكي العصبي لدى الأطفال.وحذّرت نتائج الدراسة الآباء من التغاضي عن الأنشطة وبرامج الوقت المنهجية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتأثير ذلك على عدد ساعات النوم التي ينالها الطفل، والتي تؤثر على النمو العصبي والنفسي له.