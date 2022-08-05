خلص باحثون بريطانيون إلى وجود ثلاثة «أنواع» من آثار كورونا طويلة المدى، وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن الخبراء من كلية كينجز لندن قالوا إنه يبدو أن هناك ثلاثة «أنواع فرعية» من هذه الحالة، وكل نوع له مجموعة أعراض خاصة به.وقام الباحثون بفحص 1459 شخصاً يعانون من آثار كورونا طويلة المدى، حيث تم تحديد هذه الحالة على أنها المعاناة من أعراض كورونا لما لا يقل عن 84 يوماً بعد الإصابة بالفايروس. وتوصلت النتائج التي نُشرت في موقع ميد ريكسيف الإلكترونية للأبحاث العلمية، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آثار كورونا طويلة المدى ينقسمون لثلاث مجموعات رئيسية؛ الأولى تعاني من أعراض عصبية تشمل الإرهاق وضباب الدماغ والصداع، وكانت هذه الأعراض الأكثر شيوعاً بين من أصيبوا بسلالتي ألفا ودلتا.ويعاني أفراد المجموعة الثانية من أعراض تنفسية تشمل آلاماً في الصدر وعدم قدرة على التنفس، وكانت هذه الأعراض أكثر شيوعاً بين الذين أصيبوا بالفايروس خلال موجة التفشي الأولى. ويعاني أفراد المجموعة الثالثة من مجموعة متنوعة من الأعراض تشمل خفقاناً في القلب وألماً في العضلات وتغيرات في البشرة والشعر.