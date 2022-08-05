طورت شركة سيشيلدو اليابانية المتخصصة بمنتجات التجميل، نوعاً جديداً من صبغات الشعر لرموش الإنسان كبديل للماسكارا.عندما يتعلق الأمر بإبراز الرموش الطبيعية، تلجأ النساء عادةً إلى الماسكارا، وهي مزيج كثيف من الماء والشمع والزيوت والأصباغ التي تلتصق بالرموش مما يجعل كل واحدة أكثر سماكة، وبالتالي أكثر وضوحاً. لكن شركة سيشيلدو اليابانية كشفت أخيراً بديلاً غير متوقع للماسكارا، وهو نوع فريد من صبغة الشعر المصممة خصيصاً لرموش البشر.