يعد التسوق واحداً من أهم النشاطات التي يقوم بها السياح أثناء تجولهم، ويستأثر بالنصيب الأوفر من جولاتهم اليومية إلى أهم الأماكن والشوارع الشهيرة بالتسوق، وفيما يلي أهم الشوارع الشهيرة بالتسوق في العالم الأكثر جذباً، لا سيما للمرأة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:فيفث أفنيو، (نيويورك).شارع أورتشارد رود، (سنغافورة).شارع ريو دي ريفول، (باريس).شارع بانهوفستراس، (زيورخ).شارع جينزا، (طوكيو).شارع بوند، (لندن).شارع ماغنيفيسنت مايل، (شيكاغو).فيا مونتي نابليون، (ميلان).ميونغدونغ، (سيول).فيا ديل كورسو، (روما).