أعلنت الإدارة الأمريكية تفشي جدري القردة في البلاد حالة طوارئ صحية، يوم الخميس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة بلغ 6.6 آلاف حالة.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية كسافيير بيسيرا خلال مؤتمر صحفي: «نحن مستعدون لإيصال الإجراءات للتعامل مع الفايروس إلى مستوى جديد، وندعو كل أمريكي ليأخذ فايروس جدري القردة على محمل الجد».

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة رصدت حتى الآن 6.6 آلاف إصابة بالفايروس.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد أفادت نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإعلان تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية اليوم.

وسبق لسلطات ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي الأمريكية أن أعلنت جدري القردة حالة طوارئ صحية. كما صدر إعلان مماثل عن منظمة الصحة العالمية في 23 يوليو الماضي.