أكدت وكالة الفضاء الأسترالية أن الحطام الفضائي الموجود في الجبال الثلجية في جنوب نيو ساوث ويلز ينتمي إلى مركبة بنتها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك.

وكان اكتشف كل من مربي الأغنام ميك مينرز وجوك والاس قطعة من الحطام الفضائي في مزارعهم الخاصة مما استدعى زيارة من خبراء تقنيون من الوكالة الفضائية الأسترالية.

وبحسب الوكالة أنه أدرك لأول مرة توقيت وموقع سقوط الحطام بالتزامن مع عودة المركبة الفضائية سبيس إكس التي عادت إلى الغلاف الجوي للأرض في الساعة 7 صباحًا في يوم 9 يوليو، بعد 20 شهرًا من سقوطها.

والحطام جاء من الجذع غير المضغوط لكبسولة سبيس إكس وفقا للوكالة، وهو أمر بالغ الأهمية للإقلاع ولكن يتم إلقاؤه عند العودة إلى الأرض.

وبحسب جريدة الغارديان تتوقع وكالة الفضاء الأسترالية أن يكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يعثرون على الحطام خلال الأسابيع أو الأشهر أو حتى السنوات المقبلة.