أظهرت النساء مهارات أفضل من الرجال في التحكم واتخاذ القرارات الصحيحة لدى قيادة «سيارات ذاتية القيادة»، بحسب دراسة جديدة. ووجد باحثون في جامعة نيوكاسل أن النساء يظهرن رد فعل أسرع، وتحكمًا أكبر في عجلة القيادة، كما أنهن أفضل في استعادة السيطرة على السيارة عند الحاجة.ولفتت خبيرة أنظمة النقل الذكية في جامعة نيوكاسل الدكتورة شو لي، إلى أن «النساء لا يدركن في كثير من الأحيان مدى براعتهن في القيادة، لكن نتائج دراستنا وجدت أنهن يتحكمن بالسيارة بشكل أفضل قليلاً من الرجال»، وفق ما نقلت «مونت كارلو». وتسمح السيارات ذاتية القيادة للسائق بالقيام بمهمات أخرى غير مرتبطة أبدًا بالقيادة، ولكن في بعض الأحيان، قد يحتاج إلى استعادة السيطرة والقيادة بنفسه.