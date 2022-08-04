تختلف أعراض النوبة القلبية الصامتة عن غيرها، إذ قد تحدث دون أي أعراض واضحة، وفي بعض الأحيان دون أي أعراض على الإطلاق. فعلاوة على أنها قد لا تشمل الشعور بالتعب وعدم الارتياح والكسل، والإحساس بالإغماء أو الدوار أو الضعف، غالباً لا يتم ظهور أعراض قد يلاحظها المرء، وتعد واحدة من أخطر أشكال أمراض القلب، ويمكن في بعض الأحيان التنبؤ بها من خلال علامات يمكن أن تظهر في مختلف أماكن الجسم.وتحدث نوبات القلب عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب فجأة، لكن الأعراض قد تتضمن الأذنين، وهي حالة تعرف باسم «علامة فرانك»، نسبة إلى الطبيب الأمريكي الدكتور ساندر فرانك، الذي لاحظها لأول مرة. واكتشف الدكتور فرانك هذه الظاهرة لأول مرة، عندما لاحظها في المرضى الذين يعانون من آلام في الصدر وانسداد في الشرايين التاجية.وتُعرف «علامة فرانك» بأنها تجعد شحمة الأذن القطري، الذي يمتد إلى أسفل شحمة الأذن.وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا التجعد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.ومع أن «علامة فرانك» مرتبطة بأمراض القلب، إلا أنها لا تعني بالضرورة أن المصاب بها يعاني من مرض في القلب، وفقاً لـ«روسيا اليوم».ونتيجة لذلك، لا توجد إجابة نهائية حول هذا الموضوع. ومع ذلك، فإن إحدى النظريات تقول إن «علامة فرانك» مرتبطة بفقدان الإيلاستين والألياف المرنة، وهذه عملية تتلف الأوعية الدموية لدى المصابين بأمراض القلب التاجية.3 توصيات لتقليل الإصابة بأمراض القلب:اتباع نظام غذائي متوازنممارسة الرياضة بانتظامعادات نمط الحياة الإيجابية