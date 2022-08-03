رصد فريق الأمان في McAfee، برامج خبيثة تمتلك القدرة على ملء الأجهزة بإعلانات لا نهاية لها ومتطفلة للغاية والتي تنبثق باستمرار وتسيطر على الشاشة بأكملها، من خلال اكتشاف خبراء الأمن 13 تطبيقا شائعا تسبب الفوضى في الهواتف الذكية، ما يشكل تحذيرا جديد لملايين مستخدمي «أندرويد»

وبمجرد تنزيل تلك التطبيقات، يجري تثبيت هذه البرامج الإعلانية المزعجة والتي يكاد يكون من المستحيل إيقافها. ولجعل الأمور أسوأ، تقوم بعض التطبيقات تلقائيا بتغيير اسمها ورمزها مما يجعل تعقبها وإزالتها من الجهاز أكثر صعوبة.

وتتنكر معظم هذه التطبيقات في شكل تطبيقات لتنظيف الهاتف، تهدف إلى تخليص الأجهزة من البرامج والأخطاء غير المرغوب فيها. لتقوم ببساطة في الواقع، بفعل العكس تماما. ولزيادة عدد التنزيلات، وصّل اللصوص الإلكترونيون هذه التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحذفت غوغل من جهتها تلك التطبيقات، وإذا تم تثبيت أي منها في جهاز ما فمن الضروري التخلص منها دون تأخير، وتلك التطبيقات هي:

• Junk Cleaner.

• EasyCleaner.

• Power Doctor.

• Super Clean.

• Full Clean.

• Fingertip Cleaner.

• Quick Cleaner.

• Keep Clean.

• Windy Clean.

• Carpet Clean.

• Cool Clean.

• Strong Clean.

• Meteor Clean.

ووفقا لبيانات القياس عن بُعد من McAfee، تؤثر هذه البرامج الخبيثة ومتغيراتها على مجموعة واسعة من البلدان.