استيقظت مصر، فجر اليوم (الأربعاء)، على نبأ أليم، بعد وقوع حادثة سير مروعة أسفرت عن 17 قتيلاً و4 جرحى، حتى الآن، بحسب ما أكده مسؤول حكومي ومصدر أمني.

وقال مدير مرفق فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة سوهاج هاني فؤاد: إن الفرع تلقى إخطاراً بوقوع حادثة تصادم، وذلك على طريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز جهينة بسوهاج، وأن هناك قتلى وجرحى نتيجة الحادثة.

وأضاف: تم على الفور الدفع بأكثر من 20 سيارة إسعاف، وتم نقل الجرحى وعددهم 7 إلى عدد من المستشفيات بمحافظة سوهاج لإسعافهم، وكذلك تم نقل جثث القتلى وعددهم 17 إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما أوضح مصدر أمني أن الحادثة وقعت بين حافلة نقل ركاب صغيرة (ميكروباص) وسيارة نقل خفيف، وتبين من التحريات وشهاد الشهود أن سائق الحافلة كان يقود بسرعة زائدة وحاول تخطي سيارة نقل ثقيل كانت تسير أمامه فتفاجأ بالسيارة التي اصطدم بها.

وأوضح المصدر أن القتلى والجرحى جميعهم من ركاب حافلة نقل الركاب، مشيراً إلى أنه تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.