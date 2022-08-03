وجدت دراسة حديثة، بحسب صحيفة «ديلي ريكورد» البريطانية، أن مقدار الوقت الذي تقضيه في تناول وجبة الإفطار وممارسة الرياضة والاستحمام في الصباح يساهم في التأكد من أنك تستيقظ مفعماً بالنشاط والاستعداد لليوم التالي. وعبر معادلة أشارت إليها عالمة الرياضيات الدكتورة آنا ماري، وذكرت الدراسة أن 6.44 صباحاً هو الوقت المثالي للاستيقاظ لأفضل بداية صباحية، بينما 37 دقيقة هو الوقت الأمثل للاستعداد، كما أن ممارسة الأنشطة التي تحفز الدماغ، مثل ألغاز الكلمات أو قراءة الأخبار، تزيد أيضاً من فرص بدء اليوم في إطار ذهني إيجابي، فضلاً عن التأمل وتجنب الأجهزة الرقمية.وتستند الدراسة على 2000 بالغ تم تحليل سلوكياتهم، ووجدت أن البريطانيين يهدفون إلى قضاء 21 دقيقة في المتوسط في التمرين، و10 دقائق للاستحمام، و18 دقيقة لتناول وجبة الإفطار.