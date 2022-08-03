تجرد أب وأم من مشاعر الإنسانية، وقتلا ابنتهما الرضيعة داخل سكنهما بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مبررين جريمتهما بكثرة بكائها المستمر. وأثارت القضية حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بسرعة محاكمتهما جنائيا.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغا بوصول طفلة رضيعة إلى مستشفى بولاق الدكرور، وبها آثار ضرب وكدمات متفرقة بالجسد، ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها، وادعاء والديها سقوطها من على السرير على خلاف الحقيقة، ووجود شبهة جنائية. وبالانتقال والفحص وسؤال أهل المتوفاة، أفادوا بسقوطها من على السرير، وبإعادة مناقشتهما ومواجهتهما بتقرير مفتش الصحة بوجود آثار ضرب وكدمات، وبتضييق الخناق عليهما، أقرا بتعديهما عليها بالضرب بسبب بكائها المستمر «زنانة»، وأنهما لم يقصدا قتلها، وفي سبيل الهروب من المساءلة القانونية ادعيا كذبا سقوطها من على السرير، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.