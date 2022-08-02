قدمت بوابة الجمال «هاوت. دي» الألمانية 4 نصائح للعناية بالشعر المصبوغ خلال الصيف، وأوضحت أن المياه المالحة أو المحتوية على كلور تتسبب في تدمير طبقة الحماية الدهنية الطبيعية، التي يحتوي عليها الشعر؛ حيث يتوغل الماء إلى داخل الشعر، ما يؤدي إلى انتفاخ بُصيلة الشعر واختراق طبقة الحماية الطبيعية.وفي هذا الوقت تستطيع الأشعة فوق البنفسجية الضارة التوغل إلى داخل الشعر، مما يؤدي إلى تكوّن الجذور الحرة، التي تعمل على تدمير أصباغ الشعر وإتلاف بنيته وجعلها مسامية.سبراي عناية مقاوم للماءاستعمال مستحضرات البلسمالاستحمام بعد التشمس أو السباحةالشامبوهات المخصصة لحماية الأصباغ