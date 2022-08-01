قالت دراسة موسّعة إن نحو 5% من المصابين بعدوى كورونا يعانون من مشكلات طويلة الأمد مع حاستي الشم والتذوق، وإنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر من الإصابة لا يستعيد 4.4% منهم حاسة الشم بشكل كامل.ونُشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية البريطانية، واعتمدت على تحليل بيانات 18 دراسة سابقة، شملت 3700 مريض.وأظهرت النتائج أنه بينما يستعيد معظم المرضى حاسة الشم، فإن 5.6% منهم يستمر لديهم فقدان الشم لفترة تصل إلى 6 أشهر، وأن مجموعة من المرضى قد يصابون بخلل وظيفي طويل الأمد، وبعضهم أبلغ عن عدم استعادة الشم لمدة عامين بعد العدوى.