أكدت مدير حديقة حيوان الجيزة (إحدى محافظات القاهرة الكبرى) الدكتورة مها صابر، عدم صحة ما تم تداوله حول غلق الحديقة، على خلفية مرض «جدري القرود»، لافتة إلى أن الحديقة مفتوحة أمام المواطنين، وكل الإجراءات الصحية الموجودة بها آمنة وتحت السيطرة.

وأوضحت أن الحديقة لم تستورد قروداً من الخارج منذ 15 عاماً، وجميع الموجود بالحديقة من سلالات مصرية، وبالتالي لا توجد فرص لتعرض أي منها للإصابة. وتابعت «جدري القرود لا ينتقل من الحيوانات إلى البشر إلا نادرا، وهو أمر غير موجود في مصر، ويظهر في الأماكن النائية في أفريقيا فقط»، مؤكدة أن حيوانات الحديقة تخضع للعديد من التطعيمات، وأن العاملين لديهم كفاءة عالية بجانب الأطباء البيطريين الموجودين بالحديقة، وفي حالة ظهور أي أعراض أو مجرد الشعور بأي تغير لدى الحيوان، يتم عزله على الفور.

يذكر أن حديقة حيوان الجيزة، تعد واحدة من أقدم حدائق الحيوان على مستوى العالم، كما أنها أحد أهم المعالم التاريخية التي تمتاز بها مصر بصفة عامة ومحافظة الجيزة بصفة خاصة، وتم إنشاؤها فى عهد الخديوي إسماعيل بمساحة تقدر بـ80 فدانا، وافتتحت رسمياً في 1 مارس 1891، وتحتوي على أشجار نادرة، وأنواع عديدة من الحيوانات.