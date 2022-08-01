بعد أن فشلت شركات Steam وEpic Games وYahoo وPayPal في الامتثال للمتطلبات الجديدة المتعلقة بقوانين تعديل المحتوى التقييدية في البلاد، منعت الحكومة الإندونيسية الوصول إلى خدمات تلك الشركات عبر الإنترنت، ، كما أفادت وكالات عالمية.

وحسب الوكالات، أنه تماشياً مع القواعد، يجب على الشركات التي تُعتبر «مزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة» التسجيل في قاعدة بيانات الحكومة للعمل في الدولة، وإلا فستواجه حظرًا على مستوى الدولة، ومنحت إندونيسيا الشركات حتى 27 يوليو للامتثال ومنذ ذلك الحين حظرت الشركات التي لم تفعل ذلك حسبما نقل موقع ذا فيرج.

ويعتبر هذا المطلب جزءًا من قانون شامل، يُدعى MR5، تم تقديمه لأول مرة في عام 2020، وتمنح القوانين الحكومة الإندونيسية القدرة على الحصول على بيانات حول مستخدمين محددين، إضافة إلى إجبار الشركات على إزالة المحتوى الذي «يزعج النظام العام» أو يعتبر غير قانوني.