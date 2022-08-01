كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، يتضمن ادعاء اختطاف 15 شخصا بمنطقة صحراوية بمحافظة أسيوط «بصعيد مصر» تحت تهديد السلاح؛ لنزاع على قطعة أرض، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية فى الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم (الاثنين) «بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات. وحقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ للأجهزة الامنية بالمحافظة من شخص، يتضرر من مجموعة من الأشخاص، بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوي منذ 5 سنوات، وسابقة وجود ادعاءات بينهم، وباستدعاء المذكور ومناقشته أفاد بترويجه تلك الادعاءات اعتقادا منه أن ذلك سيؤدى لحسم النزاع لصالحه».

وطالبت الأجهزة الأمنية المصرية، بعدم الانصياع والالتفات للأخبار الكاذبة التي تثير حالة من البلبلة فى الشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب قطعة الأرض، وتولت النيابة العامة التحقيق.