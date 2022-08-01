لقي 16 شخصًا حتفهم حين سقطت حافلة كانت تقلّهم في هاوية عمقها 200 متر، حسبما أعلنت الشرطة أمس (الأحد).

ووقعت الحادثة بين مدينتيْ مازاماري وبويرتو أوكوبا في منطقة جونين (وسط) في الأدغال.

وقال متحدث باسم مركز شرطة مازاماري «لدينا حصيلة من 16 قتيلًا وجريح واحد بعد سقوط حافلة صغيرة في هاوية عمقها 200 متر».

وكانت الحافلة الصغيرة تقلّ مزارعين ذاهبين «للعمل في مزارعهم»، بحسب المصدر نفسه. ومن بين الجُثث التي انتشلتها الشرطة وفرق الإطفاء جثث أطفال ونساء ومسنّين، إضافة إلى جثة سائق الحافلة.

ونجا راكبٌ واحد، لكنه نُقل إلى مستشفى في جونين إثر إصابته بجروح.