اقتحم مسلحون موقع تصوير أغنية قرب بلدة صغيرة في جنوب أفريقيا، واغتصبوا ثماني شابات كنّ يشاركن في التصوير، ودفعت هذه الجريمة المروعة رئيس البلاد سيريل رامافوزا، إلى التعليق على الحدث.

وأوضح وزير شرطة جنوب أفريقيا، بيكي سيلي، السبت، أن ثلاثة من نحو 20 مشتبها بهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء الذي وقع في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرغ.

وقال للصحفيين إن العصابة هاجمت فريق العمل أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير.

وأشار إلى أن الشابات اللواتي تعرّضن للاعتداء تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، لافتاً إلى أن إحداهن تعرضت للاغتصاب من 10 رجال، فيما واجهت أخرى اغتصابا من 8 رجال، فيما تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُرّدوا من ملابسهم ومقتنياتهم.

وأضاف سيلي للصحفيين على هامش مؤتمر سياسي عقده في جوهانسبرغ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم: «يبدو أن المشتبه فيهم أجانب، وتحديدا من عمال المناجم غير الشرعيين»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».