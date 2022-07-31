توفي 2064 شخصاً، في إسبانيا بسبب الحرارة الشديدة التي تم تسجيلها في يوليو، وذلك وفقاً لبيانات تم نشرها على الموقع الإلكتروني لمعهد كارلوس الثالث الصحي.

وذكر نظام مراقبة الوفيات اليومية للمعهد أن عدد الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، أقل بنحو أربع مرات.

ومن بين إجمالي الوفيات، كانت هناك 1321 حالة وفاة فوق سن 85، و470 تراوح أعمارهم بين 75 و84، و176 بين 65 و74، وما يصل إلى 83 كانوا بين 45 و64. كما توفي عشرة أطفال دون سن الرابعة عشرة.

وفي 18 و 19 من شهر يوليو، توفي أكبر عدد من الأشخاص وكان متوسط ​​درجة حرارة الهواء في جميع أنحاء إسبانيا نحو 38-40 درجة مئوية.