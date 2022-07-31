في مشهد صادم، أصاب سقوط شاشة عملاقة اثنين من الراقصين ضمن فرقة «ميرور» الغنائية، التي كانت تؤدي حفلاً مساء الخميس في هونغ كونغ. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أنسون لو وإيدان لوي تؤديان مع عشرات الراقصين عندما تحطمت إحدى شاشات LED المعلقة على المسرح. وسرعان ما توقف الحفل الذي كانت فعالياته تجري على المسرح الخشبي لحلبة من 12500 مقعد في مدرج معروف باسم Hong Kong Coliseum المطل على خليج منطقة Hung Hom في المدينة، ثم طلب مدير الفرقة المكونة من 12 راقصاً ومغنياً من الجنسين أن يغادر الحضور المكان بهدوء.وذكرت الشرطة للصحافة المحلية أن الجريحين تم نقلهما إلى مستشفى الملكة اليزابيث، ويرقد أحد الفنانين الذي انهارت عليه الشاشة حسب مقاطع الفيديو في العناية المركزة، إذ أصيب بجروح ورضوض بالرقبة، فيما بات وضع الفنان الآخر مستقراً.