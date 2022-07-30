اعتذر النجم الأمريكي ويل سميث، عبر مقطع فيديو نشره على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى زميله كريس روك بعد الصفعة الشهيرة على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في 28 مارس.وبدأ الفيديو برسالة مكتوبة على الشاشة جاء فيها: «على مدار الأشهر القليلة الماضية، قمت بالتفكير كثيرا، وسألتم الكثير من الأسئلة التي أردت أن أجيب عنها».وكان ويل سميث جالساً على الكرسي خلال الفيديو، وبدأ يرد على عدد من الأسئلة التي طرحها متابعوه، بدءا من «لماذا لم تعتذر لكريس في خطاب قبول جائزة الأوسكار؟».وأجاب ويل سميث: «لقد شعرت بالضبابية في تلك اللحظة.. كل شيء غامض».وأضاف: «لقد حاولت التواصل مع كريس، والرسالة التي تلقيتها هي أنه غير مستعد للتحدث، وعندما يكون مستعدا سيتواصل معي».ووجه ويل سميث حديثه لكريس روك قائلا: «أنا أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول، وأنا هنا في أي وقت تكون مستعدا للتحدث»، كما وجه اعتذاره لوالدة كريس وعائلته.