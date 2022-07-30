أداء باهت وصوت مرتبك وإقبال ضعيف، هو باختصار ما يمكن أن نلخص به حفلة الفنانة المصرية آمال ماهر الأولى بعد غياب.

ولم يكن أحدا يتخيل أن الفنانة المصرية آمال ماهر المعروفة بصوتها الشجي وإتقانها في الانتقال السلس بين المقامات وبإجادتها للعُرب، لتظهر بهذا الشكل الضعيف والمتواضع في حفلها بالعلمين مساء الجمعة والذي يعتبر ظهورها الأول بعد انقطاع دام 3 سنوات.

الأداء الباهت والصوت المرتبك الذي ظهرت فيه آمال ماهر شكل صدمة كبيرة لجمهورها في مصر والوطن العربي.

ومما زاد من حنق الجمهور الحاضر لحفلة آمال ماهر، كثرة الأخطاء التي ارتكبتها الفرقة الموسيقية والتي من الواضح أنها كانت تفتقر للكفاءة المطلوبة، حيث ظهر عليها عدم الانسجام في الكثير من فقرات الحفل؛ ما دفع ببعض الحضور مغادرة المسرح مبكرا، لا سيما مع عدم التزام الشركة المتعهدة بوقت بدء الحفلة وتأخر صعود آمال إلى المسرح.

وامتدادا لقصة فشل تنظيم حفل آمال ماهر بالعلمين والتي طرحت تذاكرها بأسعار باهظة، اضطر متعهد الحفل لتوزيع التذاكر (غير المباعة) بالمجان في محاولة لتجاوز إخفاقه في امتلاء المسرح، حيث وبحسب المعلومات فإن آمال ماهر بدت غاضبة جدا من ذلك، وهددت بعدم صعود المسرح قبل امتلائه ما دفع الشركة المتعهدة لتوزيع التذاكر بالمجان، وهو ما يفسر أيضا تأخر صعود آمال ماهر لخشبة المسرح.