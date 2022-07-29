كشفت MAD Solutions عن البوستر الرسمي للفيلم الرومانسي الكوميدي «90 يوم» للمخرج خالد الحربي وإنتاج مؤسسة أفكار الغد للإنتاج الفني، وذلك تمهيداً لطرحه في دور العرض بالمملكة العربية السعودية يوم 18 أغسطس، بالتعاون مع شركة رواد ميديا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي.

ويُظهر البوستر أسرة متباينة تربط أفرادها علاقة نسب، وسرعان ما يصاب جدارها بتصدع، فيقوم الفيلم (٩٠ يوم) برأب هذا الصدع!

وتدور أحداث فيلم «90 يوم» حول سارة، الطبيبة الرافضة للزواج بحثاً عن الرجل المناسب لها وعندما وجدته، وقررت الزواج منه مُتحديةً الجميع، تكتشف أنه يخفي حقيقة مهمة عنها وتقودنا تلك الحقيقة والأحداث التالية إلى حقيقة تمسك الغالبية بعادة يخالفون بها الشرع.

فيلم 90 يوم من إنتاج فيصل الحربي ويشارك في بطولته ممثلون من أجيال مختلفة يمتلكون شعبية كبيرة في السعودية، فمن الشباب فيصل الزهراني، مروة محمد، محمد الهاشم، فيّ فؤاد، بدر المطرفي وود أسامة، ومن الممثلين الذين لهم باع طويل في السعودية والخليج سناء بكر يونس وعبد العزيز السكيرين وخالد الحربي.

خالد الحربي كاتب، ممثل، مخرج ومنتج سعودي، شارك في العديد من الأعمال السعودية والعربية، وحقق شهرة واسعة بعد تأليفه مسلسل الأطفال حكايات بابا فرحان الذي استمرت أجزاؤه حتى الموسم الـ 12، ويعد ضمن قلائل من الممثلين السعوديين الذي كسروا حاجز المحلية وشاركوا في أعمال خارج السعودية، وتجاوزت مسيرته كممثل أكثر من 100 عمل فني.

وحصل الحربي على عدة جوائز منها الجائزة الذهبية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل أيام وليالي. كما فاز بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم حوار وطني في مهرجان جدة للأفلام السينمائية. وكرّم من عدة جهات كوزارة الإعلام السعوديه عن مجمل أعماله المخصصه للطفل، والمهرجان الدولي للجامعات عن دورة في المسرح الجامعي السعودي.