أفادت صحيفة «بوليتيكو»، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلن في الأيام المقبلة جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة.

ووفقا لهذه المصادر، من المتوقع أن يتم إعلان ذلك في نهاية الأسبوع الحالي. ولكن رغم ذلك، وحسب الصحيفة، لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول ذلك حتى الآن. وقال ممثل وزارة الصحة الأمريكية إن الوزارة «تواصل دراسة مختلف الخيارات».

وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء الواردة أن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الصحة الأمريكية ناقشوا الخطوات التالية لمكافحة هذا الفايروس خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي.

وجرت الإشارة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن إعلان حالة الطوارئ أمر ضروري، لأن ذلك قد يمنح الحكومة سلطة تجاوز الروتين البيروقراطي ويسمح بجمع البيانات عن انتشار الفايروس. ويقول آخرون إن هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير ولن تحل مشكلة نقص اللقاحات وصعوبات العلاج.

وتؤكد صحيفة «بوليتيكو» أنه تم في الوقت الحالي تسجيل نحو 3.6 ألف حالة إصابة بجدرى القردة في الولايات المتحدة. ولا تزال نيويورك بؤرة انتشار هذا المرض.