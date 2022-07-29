الحرائق تلتهم شرق لندن

كشفت صحيفة (الميرور) البريطانية اليوم أن رجال المطافئ في العاصمة انكبوا منذ ساعات في مكافحة حريق اندلع في غابة من الشجيرات بمنطقة ويلهام في شرق لندن بمساحة ملعبي كرة قدم.

ويظهر مقطع فيديو سرعة انتشار النيران في الأعشاب الجافة التي غطت المنطقة. ونسبت الصحيفة إلى أحد المسؤولين قوله إن الجفاف والحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد إضافة الى الرياح ساعدت في سرعة انتشار النيران.

وأضاف أن أعدادا كبيرة من رجال وسيارات المطافئ يعملون بأقصى طاقتهم للسيطرة على الحرائق مخافة وصولها الى المناطق السكنية.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أنه لا يوجد أي إصابات أو أضرار مادية بسبب تلك الحرائق.

فيما أهابت دائرة مكافحة الحرائق في العاصمة لندن بالجمهور الى عدم إشعال النيران في المنتزهات لغرض الشواء أو حتى في الحدائق العامة، وعدم ترك الزجاجات في الحدائق التي قد تتسبب بنشوب الحرائق عند انعكاس ضوء الشمس عليها في الأماكن الجافة.