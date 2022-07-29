لأول مرة في العالم.. مطار هولندي يضحي بالرحلات لحماية المناخ.

أطلقت ساعة الطوارئ المناخية بمدينة نيويورك خلال يوليو الجاري لتتنبأ بأن كوكب الأرض تتبقى له 6 سنوات فقط لإنقاذه قبل فوات الأوان.

ونتيجة لذلك، بدأت مجموعة من الدول والمؤسسات الرسمية والخاصة اتخاذ مواقف فعالة للمساهمة في الحد من التغير المناخي، وتخفيض نسب الانبعاثات الضارة قدر الإمكان.

ووفق مجلة «تايم أوت» المختصة بأخبار السياحة والسفر، أعلن مطار سيخبول بالعاصمة الهولندية أمستردام تخفيض عدد الرحلات به لهدف أساسي وواضح هو محاربة التغير المناخي، ليكون أول مطار دولي بارز يتخذ هذا القرار.

ومطار سيخبول هو مطار أمستردام الرئيسي، ويبعد 20 كيلومترا من جنوب غرب العاصمة الهولندية، وسبق أن حصل المطار على تصنيف 4 نجوم في تصنيف سكايتراكس، ويخدم مطار سيخبول أمستردام 6 مدارج، و3 قاعات سفر.

وهذه الخطوة ستكون ذات صدى كبير في عالم الطيران، والمهتمين بمجال الحياد المناخي أيضا، نظرا إلى أن رحلات الطيران تسهم بنحو 2% من إجمالي نسبة الانبعاثات الكاربونية الضارة على سطح الكوكب سنويا، وتشكل انبعاثات رحلات الطيران 12% من إجمالي انبعاثات النقل التي يشهدها الكوكب سنويا.

ووفق المجلة، سيدخل قرار مطار سيخبول بتخفيض معدل الرحلات حيز التطبيق بشكل رسمي، بداية من عام 2023 المقبل، بإجمالي معدل تخفيض للرحلات يصل لنسبة 10%.