شكّل مجلس الوزراء الإماراتي لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق في الدولة.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن المجلس وجه اللجنة «برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة».

وأضافت الوكالة أن اللجنة التي تم تشكيلها «ناشدت المواطنين والمقيمين وخاصة في المناطق الجبلية باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والإبلاغ الفوري عن أية حوادث».

وشددت اللجنة على «أهمية استجابة كافة الأفراد لإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية».