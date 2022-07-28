قررت السلطات في مدينة ووهان الصينية إغلاق حي في ضواحي المدينة، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها ووهان، التي شهدت أول إغلاق في العالم بسبب فايروس كورونا (كوفيد-19)، مثل هذا الإجراء منذ العام 2020، الأمر الذي يؤكد أن الصين لا تزال بعيدة عن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا.

وبعد أكثر من عامين على إغلاق المدينة لاحتواء الظاهرة الغامضة آنذاك، أمرت السلطات الصينية نحو مليون شخص هم سكان حي «جيانجشيا» بمدينة ووهان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقررت السلطات أيضا وقف كل وسائل المواصلات وغلق كل أماكن الترفيه لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد اكتشاف أربع إصابات بلا أعراض في الحي يوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، بدأت العاصمة بكين في استقبال رحلات الركاب المباشرة القادمة من الخارج للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بعد قيام الصين بتخفيف بعض القيود التي تفرضها ضمن نظام حدودي لا يزال الأكثر صرامة والذي يرتبط بالجائحة حول العالم.

وأظهر الموقع الإلكتروني لـ«شركة طيران الصين» (إير تشانيا) أنها استأنفت رحلة مباشرة من باريس مرة واحدة في الأسبوع، بينما ستستأنف «خطوط أُول نيبون الجوية» اليابانية رحلات أسبوعية من مطار ناريتا الدولي في أغسطس. وكانت «الاتحاد للطيران» الإماراتية استأنفت رحلاتها المباشرة إلى العاصمة أواخر يونيو.

كما أن إدارة الطيران المدني الصينية حظرت في 2020 قدوم رحلات جوية إلى بكين مباشرة من الخارج.

وكان يُطلب من أي شخص يرغب في التوجه للعاصمة أن يهبط أولا في مدينة من بين قائمة مدن معدة مسبقا، حيث يخضع لحجر صحي، ومن ثم إكمال الرحلة لبكين.

وأعلنت إدارة الطيران في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستستأنف الرحلات التجارية الدولية تدريجيا، وستواصل المفاوضات مع دول محددة لزيادة الخدمات.