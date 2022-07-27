أصبحت تأشيرات الدخول الرقمية للعمل الحر أحد الاتجاهات الرائعة التي سلكتها العديد من البلدان في الآونة الأخيرة، وذلك لتسهيل الحصول على التأشيرة دون الحاجة لمراجعة سفارات هذه البلدان، وبحسب 24au توفر مجموعة من البلدان الجميلة تأشيرة دخول إلكترونية للعمل الحر لزوارها، نقلاً عن ما أوردته صحيفة تايمز أوف أنديا، فالذين يتطلعون للإقامة في ألمانيا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل حر ألمانية. تتيح لك هذه التأشيرة العمل مع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والأفراد وفق عقد عمل.مع هذا النوع من التأشيرة، يمكن لأي مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، العيش والعمل في اليونان كعامل عن بُعد لمدة تصل إلى عام، ويمكنه التقدم بطلب للحصول على تمديد إذا رغب في ذلك. إذا رغب المرء في البقاء لفترة أطول، فيمكنه أيضاً التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. في أيسلندا، يطلق عليها تأشيرة أيسلندا للعمال عن بُعد، وقد تم توفيرها في أكتوبر 2020. التأشيرة أيضاً بمثابة تصريح إقامة مؤقت. ومع ذلك، لا تسمح لك التأشيرة بالبحث عن وظيفة في أيسلندا، حيث توجد تأشيرة عمل منفصلة.تتيح لك تأشيرة موريشيوس الرقمية أو تأشيرة موريشيوس بريميوم للسفر والبقاء والعمل عن بُعد من هذه الدولة الجميلة لمدة عام، وبعد ذلك يمكن تجديدها. تسمح لك التأشيرة أيضاً بالدخول المتعدد. إذا كنت تقيم في موريشيوس لأكثر من ستة أشهر، فإنك تصبح تلقائياً مقيماً يدفع الضرائب.