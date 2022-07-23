وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء منزلي فعال لعلاج البهاق بعد أن كان هذا المرض غير قابل للشفاء.

علاج أوبزيلورا، الذي طورته شركة ويلمنغتون، هو كريم طبي يمكن وضعه مباشرة على بقع تغير اللون على جلد المريض. وقد تم إعطاء الضوء الأخضر من قبل مسؤولي إدارة الغذاء والدواء (الاثنين) لعلاج مرضى البهاق غير القطاعي، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وما فوق، وهو أول دواء من هذا القبيل يحصل على هذه الموافقة.

كما أن العديد من المرضى في التجارب السريرية من البهاق تماثلوا للشفاء بعد نحو 6 أشهر من الاستخدام مرتين يوميًا للكريم، وأظهر الكريم نتائج أقوى بعد عام كامل من العلاج.

وعن طريقة استخدامه يتم وضع الكريم على البقع غير المتصبغة من الجلد مرتين في اليوم. ولا يجب استخدامه على أكثر من 10٪ من مساحة سطح الجسم. وقد يستغرق الدواء نحو 24 أسبوعًا لإظهار فعاليته في العديد من المرضى. وبالنسبة للبعض قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام للوصول إلى أقصى إمكاناته.

وأظهر العقار نتائج واعدة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي اكتملت أخيرا، والتي شملت 600 مشارك، حيث أظهر أولئك الذين استخدموا الكريم تحسنًا ملحوظًا في لون بشرتهم، ووصل نصفهم إلى عتبة إعادة تصبغ ناجحة بعد عام. في حين تمكن نحو 15٪ من المشاركين في التجربة من الوصول إلى هذه النقطة في غضون 24 أسبوعًا فقط.

يذكر أن البهاق يصيب بين 1.5 مليون إلى 3 ملايين أمريكي، بحسب البيانات الرسمية، ومعظم العلاجات التي توصف لهذه الحالة ذات فعالية محدودة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.