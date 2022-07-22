نبه مُختصون في موقع «مركز طقس العرب الإقليمي» عن تطورات في توقعات الطقس في الشرق الأوسط خلال الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري 2022، تتمثل بدخول شبه الجزيرة العربية بسلسلة مُتتابعة «وطويلة بفترتها الزمنية» من التقلبات الجوية الحادة وارتفاع فرص الأمطار الرعدية الغزيرة وجريان الأودية والسيول في عدد من الدول العربية؛ من بينها المملكة وسلطنة عُمان والإمارات واليمن والسودان وجيبوتي، وذلك نتيجة لانزياح الفاصل المداري نحو الشمال وتدفق تيارات هوائية مُشبعة بالرطوبة قادمة من عروض مدارية، تعمل على نشوء اضطرابات جوية واسعة وهطل غزير للأمطار.