أفادت مجلة Elle بأن التنورة الماكسي تتربع على عرش الموضة النسائية في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة الهيبيز الجذابة.وأوضحت المجلة أن طولها يصل إلى الأرض، وتطل هذا الموسم بتصاميم متنوعة لترضي كل الأذواق، بموديلات أحادية اللون، وأخرى بنقوش الزهور المفعمة بالرقة والأنوثة أو بالتدرج اللوني اللافت للأنظار أو مظهر الباتيك الجريء أو طيات البليسيه الأنيقة.ولمظهر أكثر رشاقة وأنوثة، تأتي هذا الموسم بقصة على شكل حرف A. وتمتاز بتنوع إمكانات تنسيقها، مع ثوب قصير، أو تي شيرت أبيض بسيط، أو مع قميص مربوط على شكل عقدة.وتكتمل أناقة الإطلالة بحذاء رياضي بكعب مخروط، أو صندل الغلادياتور ذي الأربطة أو بوت الكاوي بوي.