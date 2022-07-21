كشفت السلطات الصينية تسجيل إصابة بالطاعون الدبلي المعروف بـ«الموت الأسود» في مدينة ينتشوان بمدينة نينجشيا هوى، ذاتية الحكم شمال غرب الصين.

والطاعون الدبلي «bubonic plague» هو مرض حيواني المنشأ وينتشر بين القوارض الصغيرة (الفئران والجرذان) والبراغيث.

وحذرت السلطات الصحية في الصين من أكل الحيوانات التي تنقل الطاعون الدبلي، والإبلاغ عن حيوان المرموط القارض الذي يشتهر بأنه ناقل للمرض كالفئران والبراغيث المصابة.

ويعد الطاعون الدبلي مرضاً قديماً جداً، حيث أودى بحياة الملايين من البشر في آسيا وأفريقيا وأوروبا في القرن الرابع عشر، حيث لقي آنذاك أكثر من 50 مليون شخص حتفهم بسبب «الموت الأسود».

وينتقل الطاعون من الحيوانات إلى الإنسان عن طريق لدغة البراغيث المصابة بعدوى المرض، أو الملامسة المباشرة للأنسجة الملوثة بالعدوى، أو استنشاق الرذاذ المنبعث من الجهاز التنفسي لحامل العدوى، وذلك وفقاً لما صرحت به منظمة الصحة العالمية.

وعادة ما تظهر أعراض الطاعون خلال 1 ـ 6 أيام من الإصابة، ويشعر الشخص بالتعب، والغثيان، والحمى، والصداع، والقشعريرة.