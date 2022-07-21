أعلن القائمون على تطبيق «واتساب» إطلاق ميزة ستسمح بنقل بيانات التطبيق ومحادثاته بسهولة ما بين أجهزة أندرويد و iOS.

وتبعا للمعلومات التي ظهرت على الصفحات الرسمية لـ«واتساب» فإن الخاصية الجديدة ستمكن المستخدمين من نقل التطبيق بجميع بياناته تقريبا من هاتف أندرويد إلى هاتف آيفون وبالعكس، وللاستفادة منها يجب على المستخدم تحميل التطبيق وتحديثه على كلا الجهازين، واستعمال نفس رقم الهاتف الموصول بحساب التطبيق على جهازه القديم.

ومع الخاصية الجديدة سيتمكن المستخدم من نقل حساب «واتساب»، وصورة الملف الشخصي، والمحادثات الفردية والجماعية، وسجل الدردشة، وملفات الوسائط وإعدادات المراسلة، لكنه لن يتمكن من نقل سجل المكالمات أو «رسائل الدفع» وهي الميزة التي قد لا تتوفر في كل البلدان حاليا.