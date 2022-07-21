اعترفت شركة «نتفلكس»، أخيراً، بأنها خسرت 970 ألف مشترك في الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضيين، لتتجنب بذلك أسوأ سيناريو توقعته الشركة، لكنها قدمت توقعات أقل من توقعات «وول ستريت» للربع الحالي. وتخطط منصة البث عبر الإنترنت لإطلاق فئة جديدة من الاشتراكات مدعومة بالإعلانات العام المقبل، وحذرت من أن ارتفاع الدولار يؤثر أيضاً على الإيرادات من المشتركين في الخارج.وحذرت «نتفلكس» في أبريل من أنها تتوقع خسارة مليوني عميل في الربع الحالي، الأمر الذي صدم «وول ستريت» وأثار تساؤلات حول آفاق النمو على المدى الطويل. وفي حين أن عدد العملاء الذين خسرتهم «نتفلكس» في الربع الثاني كان أقل من المتوقع، فإنها قدّرت أن عدد العملاء الجدد في الفترة من يوليو إلى سبتمبر سيصل إلى مليون. وكان محللو «وول ستريت» توقعوا 1.84 مليون مشترك جديد، وفقاً لمحللين.