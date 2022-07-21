تقاضي شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون أكثر من 10,000 مجموعة على موقع فيسبوك، حسبما علمت بي بي سي.وتقول الشركة إن هذه المجموعات تجري تقييمات مزيفة على أسواق أمازون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان. وتقول الشركة العملاقة إن هذه المجموعات تقدم المال أو البضائع المجانية مقابل التقييمات التي تُنشر عن منتجات أمازون.وتضم إحدى المجموعات -التي حُذفت في وقت سابق من هذا العام من قبل الشركة الأم لفيسبوك، شركة ميتا- 43 ألف عضو.