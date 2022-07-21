وصل فنان العرب محمد عبده إلى العاصمة الفرنسية باريس لأجل إحياء حفلتين في دار الأوبرا، ونشر موقع «روتانا لايف» في حسابه بـ«إنستغرام» مقطع فيديو يوثِّق وصول عبده إلى باريس بطائرة خاصة برفقة أبنائه. وقالت «روتانا»: «فنان العرب محمد عبده يصل إلى عاصمة الحب باريس لإحياء حفلاته التاريخية والاستثنائية كأول فنان عربي يغني على مسرح دار الأوبرا الفرنسية، لتكون بصمة في تاريخ الفن السعودي والسجل الفني لفنان العرب».وسبق أن قال عبده في مقابلة مع قناة العربية: «إن المسرح سيشهد وقوف أول عربي وخليجي عليه للغناء، مع العلم أن التذاكر نفدت، واضطروا إلى التنسيق لليلة أخرى، ووافق المنظمون على ذلك بصعوبة، لأنه لم يحدث أن أحيا فنان ليلتين متتاليتين في هذا المكان، وقد شهدنا إقبالاً من العرب وخصوصاً الخليجيين الموجودين في باريس الذين حجزوا مقاعدهم في هذه الليلة».