أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، عدم صحة ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي برفع سعر رغيف العيش البلدي المدعم، الذي يصرف عبر بطاقة التموين لـ 72 مليون مواطن مقيد على منظومة الدعم التمويني، بالتزامن مع رفع أسعار السولار، مشيرة إلى أن سعر رغيف العيش ثابت عند 5 قروش فقط، بواقع 5 أرغفة يومية لكل مواطن، بمعدل 150 رغيف شهرياً.

وأضافت الوزارة فى بيانها أن الحكومة، تتحمل فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز، كما أنها تتحمل زيادة أسعار تكلفة الرغيف الواحد، و قيام الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، بسداد صافي تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية، والتي تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية، مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، وصرفه بشكل منتظم، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

يذكر أن وزارة التموين في مصر تنتج يومياً 270 مليون رغيف، من خلال المخابز البلدية التي تخضع لرقابة وإشراف وزارة التموين، المنتشرة بالمحافظات.