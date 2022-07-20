أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني توقف الطائرات الحربية عن استخدام قاعدة بريز نورتون الجوية، بعدما أذابت درجات الحرارة القياسية المدرج في قاعدة أوكسفوردشاير.

واضطرت الطائرات لاستخدام مطارات بديلة بسبب درجات الحرارة القصوى.

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن سلاح الجو أنه «خلال هذه الفترة من درجات الحرارة القصوى، تظل سلامة الطيران على رأس أولويات سلاح الجو الملكي البريطاني، لذلك تستخدم الطائرات مطارات بديلة بما يتماشى مع خطة راسخة منذ فترة طويلة».

واستعدت بريطانيا لدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية لأول مرة هذا الأسبوع، حيث حث الوزراء الجمهور على البقاء في منازلهم بعدما تسببت موجة الحر في إلغاء خدمات القطارات، وأغلق أحد المطارات في لندن مدرجه وأغلقت بعض المدارس.

وأطلقت الحكومة البريطانية حالة تأهب «طوارئ وطنية» حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الرقم القياسي السابق البالغ 38.7 درجة مئوية (102 فهرنهايت) في حديقة جامعة كامبريدج النباتية في 2019.