أعلنت شركة نوكيا إعادة إحياء أيقونتها نوكيا 8210 أو ما كان يسمى محلياً بـ«الكوبرا» وذلك تحت اسم 8210 4G وبمزايا جديدة. وأوضحت الشركة الفنلندية أن هاتفها الجوال 8210 4G الجديد ينبض بداخله المعالج Unisoc T107 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 48 ميغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 ميغابايت.وتم تجهيز الهاتف الجوال 8210 4G بشاشة QVGA قياس 2.8 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة وضوح 0.3 ميغابيكسل. ويتوفر الهاتف الجوال 8210 4G الجديد بالألوان الأحمر والأزرق والرملي بسعر يبلغ نحو 80 يورو.