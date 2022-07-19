حذرت وزارة الصحة المصرية من استخدام حقن البرد المستخدمة في علاج نزلات البرد المشهورة بـ«الحقنة السحرية».

وتابعت وزارة الصحة في منشور (الإثنين): «يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، وتتكون من مضاد حيوي، وكورتيزون، ومسكن للآلام».

وقالت وزارة الصحة والسكان: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد، كونها عدوى فايروسية، إنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوما لها على المدى البعيد.

وأضافت أن الإفراط في استخدام الكورتيزون يضعف المناعة وله أضرار كثيرة على مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم، بينما الاستخدام الزائد لخوافض الحرارة يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، كما أن الإفراط في تناولها يسبب قرحة في المعدة واختلالا في وظائف الكلى.