رصدت دراسة استطلاعية تزايد المساحات المكتبية الشاغرة في المدن والبلدات البريطانية، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى تغيّر في أنماط العمل، والاتجاه نحو العمل من المنزل. وكشفت الدراسة، التي أجرتها شركة «لامبرت سميث هامبتون» للتسويق العقاري، أن 20% من المساحات المكتبية المتاحة التي تتولى الشركة تسويقها في جنوب شرق إنجلترا؛ أصبحت شاغرة. وأوضحت الشركة، أن هذه النسبة تمثل زهاء 26 مليون قدم مربع، بما يوازي أكثر من 50 «برج جيركين» (ناطحة سحاب تقع بحي المال والأعمال في لندن)، أو ضعف إجمالي المساحات المكتبية المتاحة في مدينة ريدينغ التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب العاصمة. وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن جائحة كورونا قد فتحت المجال أمام نقاش محتدم بشأن مستقبل الطلب على المساحات المكتبية.