نشرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» قائمة بخمسة من أنظف الأنهار في العالم، بحسب معايير متعددة، وفقاً لمجموعة من الجهات المتخصصة في المياه والطبيعة، تصدّرها نهر «التايمز» في لندن، الذي تقدم قائمة أنظف أنهار العالم، لخلوّه من التلوث تماماً في وقتنا الحاضر. وكان نهر «التايمز» أُعلن نهراً خالياً من الحياة في القرن الـ19، بعد أن شهد مستويات تلوّث هائلة. كما شهد النهر أيضاً في القرن نفسه، مستويات تلوّث كبرى، ما ساهم بتفشّي مرض «الكوليرا» في لندن.نهر التايمز - لندننهر تارا - أوروبانهر سانت كروا - أمريكانهر داوكي - الهندنهر تورن - أوروبا