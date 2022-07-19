حذّر نادي السيارات (أوروبا)، من أن ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس، قد يجعل من بعض العبوات داخلها أشبه بعبوات ناسفة تنفجر داخل السيارة. وأوضح الخبراء الألمان، بحسب «د.ب.أ»، أن هذه العبوات تشمل مزيل العرق، والعبوات المحتوية على مواد شديدة الاشتعال، وقداحات السجائر، ومنظفات السيارة، وحتى الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى؛ مثل أجهزة الشحن المتنقلة، بسبب البطاريات الموجودة بها.وفي حال اصطحاب مثل هذه العبوات في فصل الصيف، فيفضل وضعها في مكان في السيارة حيث لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتنخفض حرارته بعض الشيء عن المقصورة.